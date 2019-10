Primeiras consultas de medicina geral e familiar devem prolongar-se por pelo menos meia hora

A primeira consulta de medicina geral e familiar tem por tempo-padrão recomendado pelo menos meia hora, podendo atingir uma hora, revela o regulamento da Ordem dos Médicos publicado em Diário da República.Mais curto é o tempo previsto para as consultas por doença aguda que, segundo o Regulamento dos Tempos Padrão das Consultas Médicas, é de 15 a 20 minutos.Por sua vez, as consultas de psiquiatria na infância e adolescência são as que surgem com maiores tempos-padrão, podendo chegar aos 90 minutos. O Regulamento, que surgiu do compromisso da Ordem dos Médicos para o mandato em curso, é para ser aplicado tanto no serviço público como no privado.Nas consultas da especialidade hospitalar, os maiores tempos-padrão nas primeiras consultas são nas áreas da Genética Médica, Medicina Paliativa, Oncologia Médica, Radio-Oncologia, Medicina da Dor e Psiquiatria da infância e adolescência, com uma hora de duração.Já as primeiras consultas para a primeira infância e as de terapia familiar podem ter hora e meia.Na psiquiatria de adultos, o tempo de intervalo recomendado para as primeiras consultas é de 45 minutos, e de meia hora nas restantes.As primeiras consultas ao domicílio têm a duração de uma hora (fora o tempo de deslocação do médico). O mesmo tempo é aplicado a doentes em cuidados paliativos ou em fim de vida.Os doentes complexos, com comorbilidade e doenças crónicas, devem ser consultados num período de 30 a 60 minutos.Nas consultas de acompanhamento nas especialidades hospitalares, os tempos variam entre os 20 e os 45 minutos.