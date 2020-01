Primeiro banho do ano juntou centenas

São já quatro as décadas que levam António Torres (54 anos) a participar, todos os anos, no primeiro banho do ano na praia de Carcavelos. "É o melhor para começar o ano. Não há constipação que entre", afirmou.No Atlântico não estava sozinho, pois a praia da linha de Cascais contou com dezenas de banhistas. De norte a sul várias centenas de pessoas começaram o ano da mesma forma. O mergulho no oceano Atlântico esteve, para a maior parte, associado a paródia.Em Vila do Conde, Foz do Arelho (Caldas da Rainha), Seixal ou Armação de Pera (Silves) os banhistas recorreram à imaginação e fizeram-se à água mascarados. Em Carcavelos, a festa contou com uma banda num bailarico tardio do Réveillon.No primeiro banho do ano até o São Pedro ajudou. Este ano o céu ficou limpo logo pela manhã em boa parte do Litoral, e a temperatura da água oscilou na Costa Ocidental entre os 12 graus a Norte, 14 no Centro e 15 a Sul. Já na Costa Sul do Algarve foram registados 16 graus.