Primeiro dia de julho começa com temperaturas a rondar os 30 graus

no Sul e temporariamente nublado no Norte e Centro e uma pequena subida da temperaturas em quase todo o País.Para a Grande Lisboa, o céu vai estar pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, com a temperatura máxima a chegar aos 29 graus.Já na zona Centro do País, em Leiria, o céu vai estar pouco nublado com as temperaturas a rondar os 23 graus.No Sul, em Faro, o dia vai ser de sol com a temperatura máxima a atingir os 28 graus.Para o Arquipélago dos Açores, o IPMA prevê aguaceiros e céu encoberto. Já no Arquipélago da Madeira, o céu também vais estar parcialmente nublado com a temperatura máxima a chegar aos 24 graus.