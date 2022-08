Primeiro doente com monkeypox na Ásia morre na Índia

As autoridades indianas relataram esta segunda-feira, a primeira possível morte derivada do vírus monkeypox.Um homem de 22 anos que voltava dos Emirados dos Árabes Unidos, morreu no dia 30 de julho e estava infetado com a varíola dos macacos. Esta traduz-se na primeira morte relacionada com este vírus, fora do continente africano.Espanha anunciou também no passado sábado a primeira morte no país derivada do vírus monkeypox. Segundo o Ministério da Saúde espanhol, no país mais de 4 mil e duzentas pessoas contraíram o vírus, tornando-se Espanha num dos países mais atingidos do mundo.O relato de Espanha surgiu apenas depois de o Brasil anunciar também a primeira morte derivada da contração deste vírus. A vítima mortal foi um homem que vivia em Minas Gerais e segundo o estado brasileiro, tinha uma imunidade bastante baixa.Até à data, já foram diagnosticados 18 mil casos de monkeypox em todo o mundo, fora a as áreas endémicas de África.A Organização Mundial de Saúde já declarou este surto como uma emergência de saúde global, sendo que a maioria das infeções ocorre na europa, onde foram detetados 70% dos casos desde o inicio do mês de maio.