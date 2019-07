Primeiro homem cego ordenado padre

"Não há palavras para descrever este momento. É o início de uma nova etapa e de uma caminhada que me vai fazer bastante feliz". Foi com emoção e rodeado de abraços de amigos e fiéis que Tiago Varanda, 35 anos, contou aoa sensação de ser ordenado padre. Ele que é o primeiro cego a ser ordenado sacerdote em Portugal.A Cripta do Santuário do Sameiro, em Braga, encheu-se no dia deste domingo de fiéis para assistir à ordenação de Tiago e mais três diáconos.Natural de Penude, Lamego, o agora padre diz que a cegueira não é impedimento de conquistar os seus sonhos. "A minha deficiência não é impeditiva de exercer o sacerdócio. São precisas adaptações mas isso vai ajudar-me a desempenhar o ministério sacerdotal".Tiago vai desempenhar funções de acolhimento e no departamento de pessoas com deficiência, na Arquidiocese de Braga.D. Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, presidiu à cerimónia e elogiou o sacerdote."É uma pessoa com qualidades para exercer as suas funções. É uma prova de que a Igreja é inclusiva e que não marginaliza nem descarta", salientou o arcebispo.Tiago Varanda nasceu com um glaucoma congénito (uma condição rara que afeta o desenvolvimento do sistema de drenagem no olho) e que lhe acabou por tirar a visão aos 16 anos.Antes de ingressar no Seminário de Braga para se preparar para o Sacerdócio, o recém-ordenado padre foi professor de História em Cabeceiras de Basto.