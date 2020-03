É de Lousada o homem que foi o primeiro infetado por coronavírus que se curou em Portugal. A informação foi dada pelo presidente da câmara local, Pedro Machado.O autarca de Lousada garante que o homem "está bem de saúde" apesar do susto que apanhou. O morador de Lousada está recuperado depois de ter estado internado no Hospital de São João, no Porto.Após a realização de dois testes em dias intercalados, o homem teve alta esta quinta-feira.