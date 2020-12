Primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 já chegou a Coimbra

O primeiro lote das vacinas da Pfizer (9.750 doses) contra a Covid-19 chegou este sábado a Portugal, ficando guardado numas instalações no concelho de Montemor-o-Velho, nos arredores de Coimbra.

Escoltada por forças de segurança, a viatura que transposta as vacinas, duas caixas que no total pesam 41 quilogramas, entrou no perímetro da unidade de armazenamento cerca das 09h45. Entrou em território nacional pela fronteira de Vilar Formoso sempre escoltada até às instalações em Montemor-o-Velho.

O processo de abertura da viatura, que estava selada, foi acompanhado no local por responsáveis do Governo, dirigidos pela ministra da Saúde, Marta Temido.



O presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, garantiu estarem a ser cumpridas todas as condições de segurança.



Na próxima segunda-feira Portugal recebe mais 70.200 doses da vacina.