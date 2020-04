Primeiro militar da GNR recuperado do coronavírus 

A Guarda Nacional Republicana (GNR) avançou esta sexta-feira a primeira recuperação de um militar que estava infetado com o coronavírus.



"Depois de ter testado positivo no passado dia 23 de março, o militar, permanentemente acompanhado pelo Centro Clínico da GNR, teve uma evolução clínica muito favorável, tendo efetuado já dois testes negativos, encontrando-se, por isso, pronto para o serviço, o que acontecerá já no dia de amanhã", pode ler-se no comunicado.



Recorde-se que atualmente, a GNR regista um total de 36 militares infetados, 105 em isolamento e 126 em quarentena.