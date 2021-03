Primeiro-ministro alerta para aumento do risco de transmissão da Covid-19

A situação epidemiológica em #Portugal mantém-se estável com redução do número de casos #COVID19. No entanto, o risco efetivo de transmissão está a aumentar. Não obstante o #desconfinamento em curso, é muito importante manter todas as cautelas e aplicar as medidas de prevenção. pic.twitter.com/kC1I1ivpl6 — António Costa (@antoniocostapm) March 23, 2021

O primeiro-ministro, António Costa, revelou que o risco de transmissão da Covid-19 está a aumentar em Portugal.O Chefe do Executivo participou esta terça-feira de manhã na reunião do Infarmed, em Lisboa, para a atualização do estado da pandemia no País.Costa recorreu depois à rede social Twitter onde afirmou que o "risco efetivo de transmissão está a aumentar".O primeiro-ministro sublinhou a importância de manter as cautelas e as medidas de prevenção.