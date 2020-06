Primeiro-ministro espanhol confiante em acordo com "amigo" Costa para abrir fronteiras terrestres no início de julho

O primeiro-ministro de Espanha espera chegar a um acordo para abrir as fronteiras terrestres do país no início de julho com Portugal, "sem dúvida alguma", que é liderado pelo seu "amigo" António Costa.

"O que faremos é chegar a acordos. Logicamente que, com um bom vizinho como Portugal, sem dúvida alguma. E para além disso, com o meu amigo, o primeiro-ministro Costa, ainda com mais segurança" será possível um compromisso, disse Pedro Sánchez, em conferência de imprensa.

O chefe do executivo espanhol defendeu que o país deve dar uma resposta "segura" aos milhões de turistas que irão visitar o país este ano, e defendeu que o calendário de abertura das fronteiras deve ser feito de forma coordenada no seio da União Europeia.