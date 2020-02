Amulher que em 2012 tinha entrado com uma ação declarativa no Tribunal do Entroncamento para travar a destruição do sémen do marido morto, porque queria engravidar, desistiu do processo dois meses depois. A lei portuguesa diz que "não é lícito à mulher ser inseminada com sémen do falecido, ainda que este haja consentido".O homem tinha falecido há cerca de um ano e meio, vítima de cancro, quando a viúva deu entrada com o processo. A mulher argumentou que a recolha do sémen foi feita antes de o homem ter iniciado a quimioterapia de forma a evitar uma possível infertilidade. A viúva tinha o consentimento do marido, por escrito, para usar o sémen.Na origem da desistência esteve o receio da exposição, uma vez que este seria o primeiro caso de inseminação post mortem a ser decidido na Justiça Portuguesa. Oito anos após a desistência, o material biológico do homem, que estava criopreservado, foi destruído e a mulher, agora com 41 anos, não quer reviver o caso."Há uma petição, por parte de uma outra mulher, de 32 anos, que também perdeu o marido, nas mesmas circunstâncias, para que a lei seja alterada. Já são mais de 100 mil os signatários, e ela [viúva de 41 anos] não assinou", disse aofonte ligada ao processo. Em causa está o caso de Ângela Ferreira, que perdeu o marido em 2019.