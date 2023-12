Primeiro português a tomar a vacina contra a covid-19 em Portugal apela à vacinação

O rosto português que tomou a primeira vacina contra a covid-19, o médico António Sarmento, apelou esta quarta-feira à vacinação para "poupar" a saúde dos portugueses, mas também profissionais e recursos de um SNS "em crise, mas que tem solução".

"A vacinação é muito importante. A vacina é segura e poupa, para além da saúde das pessoas, um afluxo brutal aos centros de saúde e aos serviços de urgência dos hospitais que já estão subdimensionados mesmo para a rotina e que numa situação de pico, ficam pior", disse esta quarta-feira António Sarmento.

Em entrevista à agência Lusa, o médico que há precisamente três anos foi o primeiro português a vacinar-se contra a covid-19, um ato que disse não ter sido "heroico", mas que sabe que "ajudou a influenciar a decisão de muitas pessoas", mostra-se preocupado com a atual crise no Serviço Nacional de Saúde (SNS), algo que acredita que "uma melhor gestão do afluxo aos hospitais pode ajudar".