Primeiro robô a entrar no Serviço Nacional de Saúde já está ao serviço

O primeiro robô a entrar no Sistema Nacional de Saúde português já está ao serviço. A tecnologia, avaliada em dois milhões de euros, foi esta sexta-feira formalmente entregue ao Hospital Curry Cabral, em Lisboa.O equipamento foi doado pelo Imamat Ismaili, a entidade liderada pelo príncipe Aga Khan. Na cerimónia oficial esteve também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "Fiquei muito impressionado. Sua alteza, o príncipe Aga Khan, ele próprio experimentou e eu experimentei. E é, de facto, outro mundo, um salto em frente", elogiou.O Chefe de Estado vestiu a touca e a bata para experimentar este novo robô, cuja aparência acaba por fazer lembrar uma aranha. Os diferentes "braços", utilizados durante a cirurgia, são controlados à distância pelos especialistas através de manípulos.Marcelo, acompanhado pelo milionário e líder religioso que doou o material médico, mostrou-se interessado ao longo de toda a visita. À entrada, o Chefe de Estado dizia-se mesmo "entusiasmado" com esta inovação.A tecnologia tem como principal vantagem a capacidade de chegar a zonas de difícil acesso, durante o tratamento cirúrgico de doenças oncológicas. Duas das áreas que podem beneficiar são precisamente a próstata e o pâncreas, órgãos onde o cancro tende a atingir níveis de gravidade mais elevados.A doação permite o acesso dos beneficiários do Sistema Nacional de Saúde ao equipamento, que já estava disponível em alguns hospitais privados. "Outros sistemas de saúde privada têm algum acesso a estes equipamentos mas apenas para alguns. A mais valia que o SNS procura garantir é o acesso a todos", afirmou a ministra da Saúde, Marta Temido, no final da cerimónia.Apesar de ter sido inaugurado esta sexta-feira, o primeiro robô num hospital público já está a funcionar e a formar cirurgiões desde o mês de junho.