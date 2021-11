"Quero deixar uma mensagem realista, transparente e de tranquilidade. Vamos ter um futuro melhor, com certeza."As palavras são de António Sarmento, médico e diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Hospital de São João, no Porto, que este sábado foi o primeiro na instituição a receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19.