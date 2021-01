Primeiro vacinado contra a Covid-19 em Vila do Bispo tem 101 anos

Um idoso de 101 anos foi ontem o primeiro a ser vacinado contra a Covid-19, no concelho de Vila do Bispo, num total de 95 utentes e 66 funcionários de dois lares geridos pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo.

Manuel Brabo, de 101 anos, é utente da Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas de Sagres e foi o primeiro utente a ser imunizado. Maria Lúcia Pacheco foi a primeira funcionária.





Segundo explicou aoo provedor da instituição, Armindo Vicente, ontem foram vacinados "61 utentes e 45 funcionários". Durante o dia desta segunda-feira será a vez de "34 utentes e 21 funcionários do Lar de Budens".

As vacinas estão a ser administradas pelos profissionais do ACES Barlavento. O provedor da instituição considera que "a esperança está a caminho".