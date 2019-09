O linfoma é uma doença maligna do sangue que se desenvolve no sistema linfático e se caracteriza pela multiplicação anormal de linfócitos (tipo de glóbulos brancos que têm como função a defesa do organismo contra agentes exteriores como os vírus e as bactérias) e que se acumulam nos gânglios, levando à formação de massas.A médica hematologista Cátia Lino Gaspar explica que existem vários tipos de linfomas, que podem ter um comportamento mais agressivo e agudo ou mais crónico.A hematologista explica ainda que os primeiros sintomas podem facilmente ser confundidos com uma gripe e por isso é comum os doentes desvalorizarem a situação."Chegar ao final do dia com cansaço, a ocorrência de suores noturnos e alguma perda de peso" são alguns dos principais sintomas que aparecem numa fase inicial do linfoma.Em Portugal são descobertos todos os anos 1700 novos casos. Nos últimos anos verifica-se uma tendência para o aumento de casos, o que segundo a médica hematologista Cátia Lino Gaspar também está relacionada com os novos hábitos de vida que a população ao nível mundial tem vindo a adotar e que têm tido reflexos ao nível da saúde.Embora não sejam conhecidas as causas que estão na origem do linfoma, o contacto com pesticidas ou viver junto de fábricas de energia nuclear são alguns dos fatores que "podem aumentar a predisposição de desenvolvimento do linfoma".Homens e mulheres têm a mesma predisposição no que se refere aos linfomas de Hodgkin. Existem neste caso dois picos de incidência na idade: jovens e pessoas acima dos 60 anos.A formação de massas pode ocorrer em qualquer parte do corpo, no entanto existem algumas zonas onde estas podem ser mais facilmente identificadas, como as axilas, pescoço e virilhas.Esta doença não tem origem no fator hereditário. De acordo com os especialistas, há casos em que várias pessoas da mesma família têm esta doença, mas desconhece-se a razão.Após a quimioterapia, os doentes ficam mais fragilizados e por isso tornam-se mais suscetíveis a infeções o que é justificado pelos efeitos tóxicos desta terapia.É aconselhado um resguardo maior destas pessoas no contacto com terceiros, diz a médica Cátia Lino Gaspar.A médica hematologista Cátia Lino Gaspar explica que novas tendências de estilo de vida também têm reflexos na Saúde, e por isso alerta para a necessidade da adoção de hábitos de vida saudáveis, nomeadamente ao nível da alimentação, do desporto e no consumo regrado de bebidas alcoólicas (um copo de vinho apenas a uma das refeições) como medidas importantes de prevenção.– Sabemos que o contacto com pesticidas e viver junto a sedes de fábricas de energia nuclear pode aumentar a predisposição ao desenvolvimento do linfoma, daí a dizer que tenha sido o mandatário do linfoma é complicado.Os hábitos de vida saudáveis, não fumar e consumir bebidas alcoólicas de forma regrada, o exercício físico, a alimentação saudável. São coisas muito no âmbito do conhecimento geral.De acordo com cada tipo de linfoma, o tratamento passa por fazer quimioterapia adequada a cada doente.