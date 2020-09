Prisão de Chaves regista 11 casos positivos de Covid-19

O Estabelecimento Prisional de Chaves tem 11 casos positivos de Covid-19, seis dos quais trabalhadores, que estão em isolamento em casa, e cinco reclusos, que estão internados no Estabelecimento Prisional do Porto, adiantou à Lusa fonte dos serviços prisionais.

Numa resposta por escrito, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) explicou que existem no Estabelecimento Prisional de Chaves, no distrito de Vila Real, 11 casos ativos de covid-19 que "envolvem cinco reclusos e seis trabalhadores".

"Conforme o protocolado, e em articulação com as autoridades de saúde, os cinco reclusos foram internados nos serviços clínicos do Estabelecimento Prisional do Porto, que está preparado para receber doentes covid-19, e os trabalhadores permanecem nos seus domicílios", acrescenta a nota.