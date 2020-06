Privadas acentuam domínio no Ranking das Escolas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As escolas privadas acentuaram o domínio no ranking de escolas do Correio da Manhã (ver site Ranking Escolas 2020 ) para o Ensino Secundário, ocupando os primeiros 44 lugares, depois de no último ano terem ficado com as primeiras 36 posições. A primeira escola pública, a Infanta D. Maria, em Coimbra, só aparece no 45º lugar, quando no ano passado ...