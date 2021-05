O primeiro Ranking das Escolas dojá com impactos da pandemia, ordenado com base nos resultados dos exames nacionais do ano passado, revela a manutenção do domínio das escolas privadas, com as médias a atingirem valores recorde. As notas subiram em média dois valores devido à mudança de regras, como a existência de perguntas opcionais. Nos primeiros 50 lugares aparece apenas uma escola pública, a Escola Artística do Conservatório de Música do Porto, em 35º.