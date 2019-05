Privados suspeitos de ‘cartel’ com a ADSE

A Autoridade da Concorrência (AdC) realizou, durante o dia desta setxa-feira, buscas em nove unidades hospitalares privadas, pertencentes aos grupos Luz Saúde, Lusíadas Saúde e José de Mello Saúde, empresa que gere os hospitais CUF.Sabe oque na origem da diligência está a suspeita de ‘cartelização’ - acordo entre empresas do mesmo setor para evitar a concorrência mútua -, relativamente às convenções mantidas com a ADSE, subsistema de Saúde dos trabalhadores da Função Pública.Na prática, os investigadores procuraram, nas buscas, obter provas que sustentem a teoria de concertação entre os grupos privados de Saúde.Em comunicado, a AdC revela que as diligências foram realizadas nas zonas da Grande Lisboa, Porto e Algarve, devido a "suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas da liberdade de escolha dos consumidores".A ‘guerra’ entre a ADSE e os grandes grupos privados de Saúde começou quando a ADSE exigiu a devolução de 38 milhões de euros que terão sido cobrados a mais pelos privados.Em fevereiro, os privados ameaçaram, quase em simultâneo, cancelar as convenções com a ADSE. Mais tarde, mas praticamente ao mesmo tempo, voltaram atrás na decisão.A investigação da AdC aos três grandes grupos de Saúde está em segredo de Justiça.Grupos de Saúde confirmam diligênciasu Os grupos Lusíadas Saúde, José de Mello Saúde e Luz Saúde confirmaram, em comunicados, a presença da AdC nas respetivas instalações. Os privados garantem "total disponibilidade" para colaborar com as autoridades e afirmam que todas as unidades mantêm o normal funcionamento. Segundo a AdC, as diligências decorrem perante autorização do Tribunal de Instrução Criminal e Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.Em comunicado, a Autoridade da Concorrência esclarece que as buscas nos três grandes grupos de Saúde "não significam que as empresas visadas venham a ser objeto de condenação nem implicam um juízo sobre a culpabilidade da respetiva conduta no mercado".Ano em que foi fundada a Companhia União Fabril (CUF): produzia sabão, velas de estearina e óleos vegetais. A CUF deteve várias empresas, da construção ao têxtil, bancos, seguradoras, petroquímicas, navegação, etc.O Grupo Desportivo da CUF (atualmente Fabril), do Barreiro, competiu na I Divisão 23 épocas. Em 1965, venceu o Milan (de Cesare Maldini e Giovanni Trapattoni) para a Taça das Cidades com Feira (antecessora da Taça UEFA/Liga Europa), por 2-0.