Privados vão investir 1200 milhões de euros em Sines

A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, esteve esta quarta-feira em Sines onde anunciou um investimento de 1200 milhões de euros na expansão do Terminal XXI e na construção do Terminal Vasco da Gama.

Estes projetos têm como objetivo "aumentar a capacidade no segmento da carga contentorizada do Porto de Sines", assim como "responder à procura existente, concretizando um dos pontos fundamentais da Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente-Horizonte 2026".

Nesse sentido, a expansão do Terminal XXI prevê um investimento global de 547 milhões de euros, totalmente privado, a concretizar pela concessionária PSA Sines, que inclui a expansão do cais de acostagem e respetivos equipamentos de movimentação, mas também a manutenção, substituição e renovação de equipamentos já instalados nas fases anteriores, ao longo de toda a vida da concessão.

A expansão permitirá a ampliação da área de armazenagem dos atuais 42 hectares para 60 hectares, assim como ao aumento da capacidade dos atuais 2,3 milhões de TEU (unidade padrão equivalente a 20 pés), para 4,1 milhões de TEU.

"Este investimento vai permitir ainda a atracação simultânea de quatro navios porta-contentores de última geração, assim como a criação de 900 postos de trabalho", revelou a Ministra do Mar.

Por seu lado, a construção do novo terminal de contentores (Terminal Vasco da Gama) representa um investimento total estimado em cerca de 642 milhões de euros de fundos privados a cargo da futura entidade concessionária.

O novo terminal terá uma capacidade de movimentação anual de três milhões de TEU e um cais com 1.375 metros de comprimento, com três posições de acostagem simultânea para os maiores navios do mundo.

O concurso internacional será lançado brevemente e neste momento a China e os Estados Unidos já mostraram interesse na infraestrutura portuária que vai estar a funcionar em 2026.

"Estima-se que a construção do Terminal Vasco da Gama gere um impacto económico total de 524 milhões de euros, representando 0,28% do PIB e 0,33% do VAB português e crie cerca de 1.350 postos de trabalho diretos na fase de exploração", garante a ministra.

Da parte do governo está previsto um investimento de 100 milhões de euros, na construção de infraestruturas de onde se destaca a ampliação do Molhe de Proteção, reforço da rede elétrica e a requalificação do ramal ferroviário de Sines.