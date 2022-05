Problemas técnicos da Santa Casa não foram resolvidos a tempo de registar apostas do Euromilhões

O problema dos terminais dos mediadores relacionados com os Jogos Santa Casa, verificado durante esta terça-feira, não foi solucionado a tempo da aceitação do registo de apostas para o sorteio do Euromilhões desta noite.

Num comunicado a Santa Casa reconhece "o transtorno causado aos seus apostadores e mediadores e apresenta desculpas pelo sucedido" e garante que estão a ser realizados todos os "os esforços para resolver o problema durante as próximas horas".





Leia também Aldeia evacuada devido ao fogo

O portal e App dos Jogos Santa Casa estão totalmente operacionais desde o início da tarde.