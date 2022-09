Os tribunais reabrem esta quinta-feira com uma série de julgamentos e processos mediáticos a aguardarem sentenças, decisões instrutórias ou despachos de acusação, após uma interrupção de mês e meio para férias judiciais. Entre os julgamentos mais conhecidos que esperam acórdão contam-se ‘Pedrógão Grande’, ‘e-Toupeira’ e ‘Operação Cavaleiro’, mas os maiores processos estão mais atrasados, com alguns a aguardar julgamento - como o do ex-primeiro-ministro José Sócrates e o do antigo deputado Duarte Lima -, outros em fase de instrução - ‘BES/GES’, ‘O Negativo’ e ‘Operação Lex’ -, e alguns ainda em inquérito, como o caso ‘EDP’ e o caso ‘CGD’, que envolve o empresário Joe Berardo.









O presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais alertou que com a greve destes trabalhadores, esta quinta e sexta-feira, a reabertura dos tribunais trará “ainda mais atrasos” na Justiça. “Desde diligências adiadas a processos não urgentes parados, o que acarretará prejuízos vários para os cidadãos”, disse António Marçal. A ação, em conjunto com o Sindicato dos Oficiais de Justiça, destina-se “a sensibilizar o utente da Justiça” para a situação do setor. Mas, “lamentavelmente, os problemas de julho continuarão em setembro, facto maioritariamente resultante da falta de recursos humanos.”