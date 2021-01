Procura cresceu 70% nos últimos 15 dias no Hospital Santa Maria em Lisboa

O diretor do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Daniel Ferro, disse este sábado aos jornalistas que a procura do Hospital de Santa Maria aumentou cerca de 70% nos últimos 15 dias, pedindo medidas para as próximas duas semanas.

"Nós esperamos que nas próximas duas semanas esta situação fique controlada, porque a crescer... Só para ter uma ideia, em 15 dias a procura cresceu cerca de 70%", disse o responsável aos jornalistas, à porta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Daniel Ferro alertou que, "se a procura crescer mais 80 ou 90% nos próximos dias, não há capacidade no sistema".