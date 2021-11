Procura de urgências no Hospital Amadora-Sintra ao nível da pré-pandemia

A procura dos serviços de urgência do Hospital Amadora-Sintra está ao nível da pré-pandemia, com cerca de 800 atendimentos diários, o que posiciona a Urgência desta instituição como "uma das mais pressionadas" do país, disse à Lusa fonte do hospital.

"Trata-se de um pico de procura que tradicionalmente só costuma ser atingido no inverno, em janeiro. Há, portanto, uma antecipação em dois meses que coloca mais pressão ao Serviço de Urgência", de acordo com uma resposta enviada esta quinta-feira à agência Lusa pelo Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra).

Os doentes atendidos na Área Dedicada a Doentes Respiratórios representam, neste momento, apenas 12,4% na urgência geral, enquanto que os utentes que procuram a urgência pediátrica já têm um peso de 63%.