Procurador Geral da República de Angola já reuniu com Lucília Gago em Lisboa

O procurador-geral da República (PGR) de Angola, Hélder Pitta Grós, reuniu quinta-feira com a homóloga portuguesa, Lucília Gago, em Lisboa.



Este encontro, que começou cerca das 15h00, terminou uma hora e meia depois, às 16h30. Nenhum dos procuradores prestou declarações aos jornalistas no final da reunião.

Em causa está a revelação feita, no domingo, pelo Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ). A entidade revelou mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de 'Luanda Leaks', que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.



