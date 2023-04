Procurador ‘influencer’ quer voltar ao Conselho Superior do MP

Francisco Guedes, o procurador ‘influencer’ que foi alvo de um inquérito por publicitar várias marcas e produtos na rede social Facebook, é um dos candidatos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).Francisco Guedes é procurador do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto e já fez parte do CSMP.Agora, mesmo após a polémica, que levou o órgão de disciplina dos magistrados do MP a atuar, decidiu entrar na corrida ao órgão. As eleições são em maio.No Facebook, o magistrado publicitou vinhos, cafés e produtos de limpeza. Após onoticiar o caso, em exclusivo, disse que nunca recebeu dinheiro.