Procurador sobe ao Tribunal Supremo de Justiça

Integra a equipa de procuradores do Ministério Público responsáveis pela Operação Marquês e, por decisão do Conselho Superior da Magistratura, ascende agora ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Vítor Pereira Pinto foi esta quinta-feira empossado como procurador-geral adjunto. O magistrado transita do Tribunal da Relação de Évora para o STJ, mas continuará a acompanhar a fase de instrução do processo que tem José Sócrates como principal arguido.





Durante a tomada de posse, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, reconheceu ao procurador "elevada capacidade de trabalho, qualidades humanas, excelente capacitação técnica e carisma", atributos que, afirma, "permitem antecipar um desempenho de elevada qualidade".Vítor Pinto integra a equipa de magistrados do Ministério Público a braços com a Operação Marquês, por nomeação da ex-PGR Joana Marques Vidal, que considerou necessário reforçar a estrutura em 2015, dada a especial complexidade e a repercussão social da investigação. O novo procurador-geral adjunto do STJ acompanhou os mediáticos processo Freeport e caso dos submarinos.