Procuradores punidos com 14 penas disciplinares em 2018

Relatório alusivo ao ano passado refere sete penas de advertência e cinco de multa.

Por B.E. | 08:52

O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) aplicou o ano passado 14 penas disciplinares, incluindo uma pena de suspensão de exercício e outra de aposentação compulsiva.



O relatório de atividades de 2018 refere ainda sete penas de advertência e cinco de multa.



Foram também feitas apreciações preliminares de 128 situações apresentadas por cidadãos, entidades ou pela estrutura do MP, tendo sido instaurados três inquéritos e arquivadas as restantes.



O CSMP também avalia e classifica os magistrados, tendo 41 procuradores recebido Muito Bom e 11 Bom com distinção.



Não houve notas de Bom, Suficiente ou Medíocre.