A Procuradoria-Geral da República vai analisar o pedido da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território de invalidação dos atos de licenciamento - praticados pela autarquia e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte - da construção de um hotel junto ao Douro.









A decisão surge na sequência de participação apresentada, a 21 de janeiro, por movimento cívico de moradores da encosta da Ribeira de Abade, em Valbom, na qual denunciam a construção do hotel Nasoni, em zona de Domínio Público Hídrico e ameaçada por cheias.