Produção de carne com "medidas rigorosas" devido à pandemia de coronavírus

O registo de casos de Covid-19 entre trabalhadores de matadouros e indústrias agroalimentares - como é o caso da Avipronto, na Azambuja, que conta já com mais de 100 pessoas infetadas - obrigou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) a emitir um esclarecimento sobre a segurança da carne e de outros alimentos que sejam produzidos em empresas afetadas pela pandemia. Com base numa nota da Comissão Europeia, a DGAV "adianta que não existe, até à data, qualquer registo de transmissão da Covid-19 através do consumo de alimentos"."No caso dos matadouros e nas indústrias agroalimentares são adotadas, desde sempre, medidas de higiene rigorosas para evitar que os alimentos produzidos e distribuídos possam estar contaminados com qualquer microrganismo perigoso", garante a DGAV. Entre as recomendações da Comissão Europeia para a higiene no setor alimentar refere-se que "as empresas devem limitar os contactos externos, por exemplo com os fornecedores ou os camiões, ao absolutamente necessário, mantendo a distância em relação aos condutores".Apesar de, segundo um estudo, o vírus poder "persistir até 24 horas em cartão e até vários dias em superfícies duras como o aço e os plásticos em ambientes experimentais, não há provas de que as embalagens contaminadas, que tenham sido expostas a diferentes condições ambientais e temperaturas, transmitam a infeção", conclui a mesma fonte, sublinhando a importância da lavagem das mãos.As corporações de bombeiros do distrito do Porto estão em situação "caótica" e a "colapsar" com o atraso no pagamento do transporte de doentes da responsabilidade da ARS Norte e as despesas com a pandemia. Segundo a Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, muitas das 45 corporações do distrito estão a "colapsar", alertou José Miranda, presidente da estrutura.As Forças Armadas já realizaram ações de higienização na maioria das escolas secundárias que vão reabrir, no âmbito de uma operação que ficará concluída até ao dia 15. Segundo a secretária de Estado da Educação, Susana Amador, que visitou a Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, já foram intervencionadas 327 das 520 escolas que vão reabrir no dia 18 para os alunos do 11º e 12º.Os cinco municípios do litoral alentejano já adotaram mais de 100 medidas extraordinárias de apoio às famílias, empresas e instituições. Segundo a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, entre as medidas está a isenção do pagamento de rendas das habitações sociais municipais e do valor total da fatura dos serviços de abastecimento de água e saneamento.Os Transportes Coletivos do Barreiro (TCB) retomaram as carreiras expresso 4 e 8 para aumentar as ligações ao terminal fluvial do concelho. Segundo os TCB, as viaturas serão delimitadas por uma risca vermelha no piso, que indica uma "zona para além da qual é proibido permanecer durante a viagem". A venda de bilhetes a bordo "irá manter-se suspensa".A Raporal, empresa de processamento de carnes no Montijo, garantiu esta sexta-feira que a situação de contágio na fábrica "está controlada", tendo todos os casos positivos em "isolamento domiciliário", mas sem adiantar qual o número de infetados. No entanto, o porta-voz da empresa, António Almeida, já tinha avançado à imprensa que 39 funcionários acusaram positivo, segundo a Lusa.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24