A produção nacional de trigo só cobriu, em 2021, 6,3% para as mais diversas necessidades - consumo humano, alimentação animal ou utilização industrial -, um valor que compara com os 59,9% registados em 1990, apontam os dados do Instituto Nacional de Estatística.



Portugal “regista uma forte dependência externa em relação ao abastecimento de trigo” há mais de dez anos, com um grau de autoaprovisionamento inferior a 10%, o que resulta num forte reflexo na balança comercial, altamente deficitária.









