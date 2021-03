Produtores agrícolas de Trás-os-Montes não escoam legumes devido à pandemia

A pandemia está a colocar em sérias dificuldades os produtores agrícolas da região de Trás-os-Montes. Mário Ferro é agricultor, em Contins, Mirandela, e vive exclusivamente da venda de produtos agrícolas que vendia nas feiras."Tinha uma porção de couve tronchuda vendida a um senhor do Porto e ele ligou-me a dizer que já não podia vir. Não tinha a quem as vender, tive de as deixar estar aqui, umas estragaram-se outras já estão floridas", explicou ao CM.Mário Ferro referiu ainda que tem sido obrigado a recorrer às suas poupanças para fazer frente às despesas. "Temos andado a gastar alguns tostões que tínhamos arquivado em despesas e os lucros não são nenhuns. O primeiro-ministro não faz ideia do que os agricultores estão a passar", afirmou.