Produtores de Odemira querem passagem de trabalhadores com teste negativo à Covid-19

A associação de produtores do setor hortofrutícola de Odemira (Beja) defendeu este sábado a autorização de passagem dos trabalhadores com "testes negativos" à covid-19 de e para as duas freguesias em cerca sanitária, sob pena de prejuízos económicos.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a AHSA -- Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur lembrou que o setor está em pleno pico de produção".

Mas a cerca sanitária decretada pelo Governo para duas freguesias do concelho de Odemira (Beja), São Teotónio e Longueira-Almograve, em vigor desde sexta-feira, provoca constrangimentos, já que os trabalhadores agrícolas que residem nestas zonas não podem sair e os que moram fora não podem aceder às explorações.