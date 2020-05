Produtores locais sofrem com a crise do coronavírus no Algarve

Paula Dias, de 51 anos, sobrevive da agricultura e, à semelhança dos mais de 100 produtores locais da região do Algarve, sofreu prejuízos devido à pandemia."Não conseguimos vender os produtos" explica aoPaula Dias. Esta produtora defende que o poder político devia "criar apoios específicos" para um setor que já sentia a crise. Numa altura em que os mercados locais estão a reabrir, Paula apela às autarquias para fazerem "mercados nos dias de semana". Uma medida que pode "ajudar a sobreviver aos desafios" conclui.Apesar da crise, Artur Gregório, presidente da Associação In Loco, diz que se criou uma "oportunidade" pela "maior confiança na qualidade do produtor local". E a compra "envolve menos pessoas" face aos supermercados.

