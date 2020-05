Produtores pedem apoio para cortar preço do leite produzido

Os produtores de leite pedem à Comissão Europeia um programa de redução voluntária da produção a nível europeu, com um bónus recebido por cada litro de leite a menos face ao habitual.O pedido surge perante as barreiras nas exportações e a quebra na procura provocada pela pandemia, em especial no setor da restauração. A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) é uma das associações europeias que se juntaram a este apelo, com receio de que os atuais níveis de produção possam conduzir a quebras ainda mais acentuadas nos preços."Algumas empresas compradoras já desceram o preço do leite", confirmou aoJorge Oliveira, presidente da Aprolep. A associação já fez também chegar o pedido ao Ministério da Agricultura, lembrando que Portugal é o país da União Europeu com o preço mais baixo por litro de leite.Bruxelas anunciou apoios para o setor que passam pelo armazenamento de queijo ou leite em pó. Contudo, os produtores de leite desconfiam da eficácia das medidas. "Isso não funciona. Pressiona ainda mais o mercado a descer o preço, porque há um excesso assegurado", explicou Jorge Oliveira.O mecanismo de apoio para reduzir a produção assemelha-se ao que foi implementando em 2016, como resposta à crise dos laticínios.A Aprolep deixa ainda o apelo aos consumidores para que ajudem a atenuar o impacto desta crise, escolhendo queijo e leite com origem nacional quando forem às compras.A Rodoviária de Lisboa terminou o período de layoff iniciado em abril, na sequência da pandemia de Covid-19, e vai reforçar a oferta de autocarros a partir de segunda-feira. A comissão de utentes do concelho de Loures pede a instalação de barreiras físicas para o motorista, de dispensadores de álcool-gel ou desinfetante e o reforço da limpeza e desinfeção das viaturas.A partir de segunda-feira regressa o pagamento do estacionamento nos lugares da EMEL, em Lisboa. O estacionamento continua grátis para os residentes com dístico válido no conjunto dos parques de estacionamento até 30 de junto, e mantém-se até dezembro a gratuitidade de estacionamento para as equipas de saúde diretamente envolvidas no combate à pandemia.A columbofilia é uma modalidade enraizada em Portugal, com cerca de 10 mil praticantes e 300 coletividades. A Federação Portuguesa de Columbofilia decidiu distribuir material de proteção individual (1600 viseiras e 500 litros de álcool-gel desinfetante) pelas 14 associações distritais suas filiadas, para permitir o regresso dos columbófilos à prática da modalidade em segurança.A Câmara de Oeiras reabriu esta quinta-feira alguns equipamentos municipais, entre eles parques, jardins, bibliotecas e cemitérios. Em comunicado, a autarquia anuncia ainda a retoma do atendimento presencial, por marcação. A reabertura dos parques e jardins exige o distanciamento mínimo entre pessoas, sublinha. Os parques infantis têm entrada apenas a 1 de junho.O município de Almeida vai disponibilizar computadores e acessos à internet móvel aos alunos do concelho que não possuem equipamentos para assistirem às aulas à distância. O protocolo com o agrupamento de escolas local permite ceder 57 computadores portáteis e 36 ‘routers’ de banda larga "com vista a minimizar os constrangimentos" do ensino à distância, refere em nota.

