A seca está a reduzir as pastagens para o gado e a obrigar os pequenos produtores a vender animais, sobretudo ovelhas. “Por não terem meios para alimentarem os próprios animais, com rações ou outros alimentos, estão a optar por vender", alertou Luís Tadeu, presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, que teme uma redução na produção de queijo da Serra da Estrela e pede apoio ao Governo para financiar as rações.









Autarquias cortam

A Câmara de Famalicão desativou todos os sistemas de rega automáticos, para minimizar os efeitos da seca. Mêda também cortou na água para jardins.



Ajuda europeia

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, diz que já pediu à Comissão Europeia para reforçar medidas de apoio e simplificar a atribuição de verbas. No distrito de Viseu, a produção de maçã pode ser também penalizada. "Se não chover até março, abril, a floração poderá ser afetada", avisa José Osório, da Associação de Fruticultores de Armamar. A descida do caudal do Zêzere já destapou as ruínas da aldeia do Vilar, Pampilhosa da Serra, que foi submersa em 1954. "Não gosto de ver aquilo assim", contou Manuel Barata, de 77 anos, um dos habitantes que ali viveu.