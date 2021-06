Ficar tantas horas em casa tem uma vantagem clara: tempo extra para se mimar. Por que de resto, são só desvantagens. Senão vejamos: a pele ora se ressente do frio, ora dos aquecedores e ares condicionados; as costas acusam dores musculares de tanto sedentarismo; o rosto sofre com a luz azul, mesmo em teletrabalho; as mãos já não aguentam tanto álcool gel e os lábios gretam por ter não ter com quem falar; o cabelo, bem esse já viu melhores dias, convenhamos.



Leia mais na MUST