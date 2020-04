Produtos solares lideram quebra de vendas nos super e hipermercados durante pandemia

Os produtos solares foram a categoria com maiores quedas nas vendas nos super e hipermercados, no período de 23 a 29 de março, segundo o 4.º Barómetro Semanal da Nielsen sobre o impacto da pandemia, esta quarta-feira divulgado.

"As categorias com maiores quebras refletem bem que os portugueses se mantêm em casa, entre as quais se destacam os produtos solares (-85%), os produtos para calçado (-52%) e os perfumes (-51%)", conclui o relatório, que analisou as vendas em valor feitas dentro do retalho alimentar das lojas Auchan, Continente, Dia/MiniPreço, El Corte Inglés, Intermarché, Mercadona e Pingo Doce, excluindo as ilhas, no período de 23 a 29 de março, em comparação com a mesma semana do ano passado.

Os dados revelam ainda que, na semana em análise, registaram-se vendas na ordem dos 206 milhões de euros, o que representa uma quebra de 6% face ao período homólogo (menos 12,5 milhões de euros) e de 12% comparativamente à semana anterior.