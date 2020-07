Proença-a-Nova pede "comportamentos responsáveis" aos emigrantes devido ao coronavírus

O presidente da câmara de Proença-a-Nova apelou esta segunda-feira, aos emigrantes que regressam ao concelho para férias, que tenham "comportamentos responsáveis" e que cumpram as regras sanitárias recomendadas pela Direção Geral da Saúde (DGS).

"Nestes meses de julho e agosto, aguardamos a chegada dos nossos emigrantes, com sentido de responsabilidade reforçado, atendendo que a maioria da nossa população integra o grupo de risco", refere João Lobo, presidente do município do distrito de Castelo Branco.

O autarca deixa um apelo: "Regresse em segurança ao concelho de Proença-a-Nova".

"Tanto a autarquia, como os agentes económicos do concelho, alojamentos locais, empreendimentos turísticos e restaurantes, têm de forma continuada realizado ações para se adaptarem a esta nova realidade que nos obriga a mantermos vigilância apertada sem deixarmos de usufruir dos nossos recursos naturais e património construído", explica.

João Lobo sublinha que o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um conjunto de conselhos para que esse regresso seja feito em segurança para todos e sugere que, antes de iniciar viagem, seja consultado o posto consular da área de residência.

Pede ainda que sejam consultadas as recomendações da DGS em "https://covid19.min-saude.pt/", tais como a adoção de medidas de higiene e etiqueta respiratória que têm como objetivo reduzir a exposição e transmissão da doença.

"A recomendação das autoridades é para que seja privilegiado o recurso à via aérea para as viagens a Portugal, apesar de a grande maioria, no caso do concelho de Proença-a-Nova, chegar por via terrestre", lê-se na nota.