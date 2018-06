Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor agride aluno durante aula

Pais acusam docente de incentivar alunos a bater no filho.

Por Tânia Rei | 01:30

Uma criança, de 8 anos, que frequenta o 3º ano do Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros, foi alegadamente agredida por um professor durante uma aula. Os pais já apresentaram queixa na escola e no Ministério Público.



O professor, da área de Tecnologias de Informação e Comunicação, terá incentivado a restante turma a agredir o aluno em causa com "uma lambada", como forma de repreensão depois de a criança ter feito o sinal "fixe" com o polegar, o que não terá sido assim encarado pelo docente.



A maior parte dos colegas acabou mesmo por bater no menino. À saída, o próprio docente terá batido nas costas da criança com o que os alunos descrevem como sendo "um pau de ferro".



"No final do dia, os outros miúdos estavam a comentar o que tinham feito, e ele acabou por contar à mãe. Falámos com a professora titular, que interrogou o resto da turma, e todos confirmaram. Outros pais tiveram relatos semelhantes por parte dos filhos", contou ao CM o encarregado de educação da criança agredida.



Contactada pelo CM, o diretor do Agrupamento de Escolas, Paulo Dias, a confirma que recebeu a queixa e que está a averiguar a situação.



PORMENORES

Conduta questionada

Os pais consideram que o professor está a lecionar naquela escola "contrariado" e que por isso a sua conduta não tem sido a melhor na sala de aula. Outras crianças terão relatado empurrões e até um apertão no pescoço, além da linguagem imprópria e insultos constantes.



Sem marcas no corpo

Apesar das agressões, a criança não precisou de assistência médica nem ficou com hematomas ou outras marcas no corpo. Os pais apresentaram as queixas há duas semanas. Os processos de inquérito podem demorar, no máximo, 6 meses.