Um professor auxiliar da Faculdade de Direito de Lisboa (FDL), Francisco Aguilar, está a ser julgado por violência doméstica mas o processo em curso acabou por despertar a atenção para os conteúdos programáticos das cadeiras que leciona, nos quais defende “a violência doméstica como disciplina”, apelida o feminismo de “marxismo cultural”, critica a maçonaria e considera que está a haver uma substituição “da moral de Cristo pela imoralidade da besta”.









O professor, que leciona há 30 anos na FDL, está a ser julgado no Tribunal Criminal de Lisboa por violência contra uma ex-aluna dez anos mais nova, com quem manteve uma relação entre 2015 e 2016.

Na ficha curricular das cadeiras (Direito Penal IV e Direito Processual Penal III) lecionadas por Francisco Manuel Aguilar em dois cursos de mestrado, lê-se que o objetivo das mesmas é “proporcionar novos conceitos” como a “crítica da transformação de facto do Direito em torto”. Já nos conteúdos programáticos, o professor refere a inteligência emocional feminina como sendo algo que na “Antiguidade (...) se chamava de pessoas desonestas, de espertas, em suma, de canalhas”, que o “socialismo do género e identitário” deveria ser julgado como os crimes do Holocausto e que o “homem branco cristão e heterossexual” devia ser agora estudado como “tribo bode expiatório”.