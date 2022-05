Professor da Universidade do Porto despedido por sexismo

Foi já publicada em ‘Diário da República’ a sanção de despedimento disciplinar de um professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) que proferiu diversos comentários sexistas e xenófobos durante as aulas.









O caso foi conhecido em fevereiro de 2021, depois de alunos de Ciências da Comunicação da Faculdade de Letras - onde o docente também lecionava - terem denunciado Pedro Cosme Vieira por frases como: “As mulheres brasileiras são uma mercadoria”; “Sabem o que é uma caçadeira? É a arma que os homens usam para matar as mulheres” ou “Os homens casam-se porque não querem comer sandes”, entre outras.

O processo disciplinar comprovou as queixas feitas por mais de 100 alunos e culmina agora na sanção disciplinar de despedimento. No despacho publicado em ‘Diário da República’ e assinado pelo reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, lê-se que não foi possível notificar o professor da decisão, apesar da tentativa por carta registada.