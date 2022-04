Professor da Universidade do Porto vai ser despedido por sexismo e xenofobia

Um professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (UP) vai ser despedido por comentários sexistas e xenófobos.Para tal, falta a publicação em ‘Diário da República’ do despacho final do reitor da UP, António de Sousa Pereira, o que deve acontecer em breve. O caso nasceu de uma denúncia de alunos de Ciências da Comunicação da Faculdade de Letras. Segundo o documento, subscrito por cerca de 130 estudantes, utilizava afirmações como "As mulheres brasileiras são uma mercadoria"; "Sabem o que é uma caçadeira? A arma que os homens usam para matar as mulheres" e "Os homens casam-se porque não querem comer sandes", entre frases de teor racista.Pedro Cosme Vieira foi suspenso e o processo disciplinar acabou com o instrutor a propor a sanção de despedimento. A 19 de janeiro, o Senado deu parecer favorável à decisão, e, em fevereiro, o reitor emitiu a sua proposta de despacho final a que se seguiu um período de dez dias para ouvir o professor.Falta agora o despacho definitivo. Cumprida a suspensão preventiva de 90 dias, o docente foi readmitido, mas sem carga letiva atribuída.