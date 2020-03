Professor de 60 anos é a segunda vítima mortal do coronavírus no Algarve

Manuel Luís Magalhães, de 60 anos, é a segunda vítima mortal da Covid-19 no Algarve. Professor de matemática na Escola Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, mas residente em Lagoa, o homem terá sido infetado por uma colega. Já padecia de problemas cardíacos e estava internado no Hospital de Faro.



O CM apurou junto do presidente da Câmara de Lagoa, Luís Encarnação, que não houve transmissão a partir do professor, tendo a sua mulher, que também é docente, em Lagoa, testado duas vezes negativo. A primeira morte na região foi a de José Manuel Fernandes, de 77 anos, residente em Albufeira.