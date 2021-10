Um professor de Filosofia da Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, está sob alçada disciplinar por ter incitado os alunos, na sala de aula, a não respeitarem as regras de prevenção da pandemia, como o uso de máscara.O caso aconteceu no início do ano letivo passado (2020/2021): o docente distribuiu folhas aos alunos em que criticava o uso e colocava em causa a eficácia das máscaras.