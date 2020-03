Professor de 60 anos morre infetado com coronavírus em Portimão

Morreu esta sexta-feira o professor de Portimão, de 60 anos, que estava infetado com coronavírus. Homem dava aulas de matemática na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes.sabe que esta vítima tinha outros problemas de saúde e que se encontrava internada nos Cuidados Intensivos do Hospital de Faro.Esta morte é a segunda na região. O registo da mesma ainda não faz parte dos dados do boletim divulgado esta sexta-feira, sobre a evolução do coronavírus em Portugal, pela Direção Geral da Saúde.Em atualização