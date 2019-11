Professor de matemática estrangula aluno menor no Peso da Régua

Um aluno de 15 anos foi esta terça-feira agredido por um professor no final de uma aula de matemática no Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, no Peso da Régua.

O aluno foi transportado pelos tios ao Hospital de Lamego, onde foi assistido. Segundo os médicos que o assistiram, "as marcas apresentadas pelo jovem denunciavam uma tentativa de estrangulamento".

Os pais fizeram queixa no posto da GNR contra o professor. Este negou os factos e alegou mesmo que a vítima seria ele. O diretor do agrupamento, Salvador Ferreira, disse ao CM que a escola "providenciou um processo de averiguações relativamente ao assunto".