Professor nega entregar exame a aluna ‘destapada’

Pulido Adragão, professor de História do Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, pediu a uma estudante que vestisse um casaco por estar demasiado exposta devido ao vestuário que levava para o exame de recurso, na sexta-feira.Segundo os relatos da Associação de Estudantes e do movimento pela igualdade de género HeForShe (Ele Por Ela), o docente só entregou o enunciado à aluna quando outro universitário o avisou. A situação foi denunciada à direção da faculdade, que instaurou um processo de averiguações.A Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto manifesta "profundo repúdio" por estes comportamentos "que atentam contra todos os valores que devem existir no seio de uma comunidade académica" e que consideram atos "de discriminação, de desrespeito e de sexismo".