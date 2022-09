Professor pede ajuda após sofrer aneurisma nos EUA

Luís Miguel Cardoso, professor de Educação Física, de 52 anos, lançou um apelo a pedir ajuda para pagar mais de 120 mil euros em despesas médicas, depois de ter sofrido um aneurisma em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. O docente, natural de Santo Tirso, estava de férias com a família quando teve de ser internado de urgência a 29 de agosto."Fui submetido a duas cirurgias para controlar a hemorragia e estive sete dias na Unidade de Cuidados Intensivos do Weill Cornell Medical Center, Nova Iorque", escreveu Luís Miguel Cardoso no Instagram. "Atendendo aos elevadíssimos custos associados à saúde nos Estados Unidos, é expectável que estes cuidados médicos ultrapassem os 150 mil euros. O seguro de viagem cobre apenas 30 mil euros, pelo que o restante deverá ser assegurado por mim, que sozinho não tenho possibilidades de suportar."O professor, que trabalha na Associação de Voleibol do Porto, diz que se encontra "estável e em recuperação", mas ainda não teve autorização para regressar a Portugal, onde terá de ser "submetido a uma terceira cirurgia para a reconstrução do lado esquerdo do crânio". Já deixou o hospital e encontra-se em casa de um familiar com a mulher: "Apelo do fundo do coração à vossa ajuda, em que qualquer contributo é muito bem-vindo e agradecido."